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Авторы онлайновой игры Final Fantasy XIV планируют поддерживать её минимум пять лет

Если всё пойдет по плану, ага.
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Ведущий разработчик и продюсер онлайновой Final Fantasy XIV Наоки Ёсида в интервью изданию Washington Post раскрыл некоторые делали дальнейшей поддержки этой игры. Если темпы роста аудитории сохранятся, то Square Enix точно будет поддерживать данный проект на протяжении минимум пяти лет. Напомним, ещё в июле прошлого года пользовательская база Final Fantasy XIV насчитывала 20 миллионов игроков, а сами девелоперы стремятся к 30 миллионам играющих.

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На сегодняшний день Final Fantasy XIV доступна на PC и PlayStation, версия для Xbox в ближайшее время не выйдет. Скорее всего, она вообще не выйдет. Недавно мы писали вам, что для данного сетевого проекта было анонсировано расширение Endwalker. В скором времени игра выйдет на консоли PlayStation 5, с 13 апреля будет доступна её пробная версия, а полноценный релиз намечен на осень.

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