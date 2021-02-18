Через два с небольшим месяца официальный ремастер NieR Replicant поступит в продажу, а пока Square Enix решила обозначить системные требования проекта, чтобы все желающие заранее знали, стоит им обновлять свои компьютеры (правда, на что и как, учитывая повальное «шахтёрство», но не будем о грустном) или же имеющегося «железа» вполне достаточно.

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Перейдём сразу к делу, благо, требования составлены адекватно и даже с указанием предполагаемых рабочих разрешения и частоты кадров.

Минимальные требования (разрешение 720p, частота кадров — 60 fps):

процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Inrel Core i5-6400;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon R9 270X или NVIDIA GeForce GTX 960;

25 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10. Нужно ли в 2021 году уточнять, что только 64-разрядная?

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Рекомендованные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 60 fps):

процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Inrel Core i5-6400;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX Vega 56 или NVIDIA GeForce GTX 1660;

25 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Релиз ремастера NieR Replicant состоится 23 апреля на актуальных платформах (на «некстгене» — по обратной совместимости).