В Steam появились системные требования ремастера NieR Replicant
Через два с небольшим месяца официальный ремастер NieR Replicant поступит в продажу, а пока Square Enix решила обозначить системные требования проекта, чтобы все желающие заранее знали, стоит им обновлять свои компьютеры (правда, на что и как, учитывая повальное «шахтёрство», но не будем о грустном) или же имеющегося «железа» вполне достаточно.
реклама
Перейдём сразу к делу, благо, требования составлены адекватно и даже с указанием предполагаемых рабочих разрешения и частоты кадров.
Минимальные требования (разрешение 720p, частота кадров — 60 fps):
- процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Inrel Core i5-6400;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon R9 270X или NVIDIA GeForce GTX 960;
- 25 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10. Нужно ли в 2021 году уточнять, что только 64-разрядная?
реклама
Рекомендованные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 60 fps):
- процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Inrel Core i5-6400;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX Vega 56 или NVIDIA GeForce GTX 1660;
- 25 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз ремастера NieR Replicant состоится 23 апреля на актуальных платформах (на «некстгене» — по обратной совместимости).
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила