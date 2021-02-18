Появившаяся несколько лет назад в Steam система пользовательских рецензий стала одним из мощнейших рычагов воздействия на общественное мнение: трудно остановить свой взгляд на проекте, чей рейтинг светится красным, равно как и проект со средней оценкой в 90 и более процентов, скорее всего, достоин внимания. Система многократно обновлялась и на сегодняшний день очень точно демонстрирует истинный пользовательский рейтинг того или иного продукта.

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Но хитрые жулики нашлись даже здесь: один из инди-разработчиков решил назвать свой «коллектив» Very Positive (Очень положительные), очевидно, преследуя цель введения пользователей Steam в заблуждение. Его проект под названием Emoji Evolution вышел в Steam в декабре и получил «Смешанные» отзывы. Всё бы ничего, но чуть ниже — в описании разработчика и издателя — прописан его вводящий в заблуждение коллектив Very Positive.

Естественно, Steam, оперирующий колоссальными объёмами игр и обновлений, не придал этому событию значение. История могла бы продолжаться и по сей день, если бы на данную игру случайно не обратили внимание игровые СМИ, незамедлительно опубликовавшие об этом новостные материалы. По всей видимости, именно через СМИ информация дошла до администрации Steam, поскольку вскоре и «Очень позитивный» разработчик, и его проект были заблокированы с пометкой «Манипуляция пользовательскими рецензиями».

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Сам разработчик не считает свой никнейм вводящим в заблуждение и признаёт себя виновным лишь в том, что сделал объективно посредственную игру. В каком-то смысле девелопер прав, но здравый смысл не даёт возможности поверить в то, что такое название для своей «студии» он выбрал без хитрого умысла. Так что мера наказания — справедливая.