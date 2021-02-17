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Авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли детали крупнейшего обновления игры: более 50 тысяч изменений и новый класс персонажа

Со сроками пока ясности нет, но ждать осталось недолго.
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Larian Studios в данный момент (по крайней мере, на момент написания этих строк) проводит специальный стрим Panel from Hell 2, целиком и полностью посвящённый партийной ролевой игре Baldur’s Gate 3. Напомним, это второй стрим, что и так понятно по названию, первый подобный стрим проводился в августе 2020 года. Во время трансляции креативный директор разработки Свен Винке в кампании с Джереми Кроуфордом, автором правил Dungeons & Dragons, рассказывали и продолжают рассказывать об основных изменениях, запланированных для следующего большого патча. В некоторых моментах другие сотрудники Larian тоже помогают вести стрим, который пока получается очень насыщенным на события.

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Про запланированные изменения в игре известно уже немало, начнём с глобальных вещей. Четвёртый патч внесёт в Baldur’s Gate 3 около 50 тысяч изменений — это приблизительно столько же, сколько было во всех трёх предыдущих патчах разом. Авторы проекта поработали над графикой, улучшив систему освещения в кинематографических сценах. Мультиплеерная составляющая тоже была оптимизирована, теперь игрок сможет просматривать инвентарь других игроков.

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Друид — новый класс персонажа, доступный для отыгрыша. Он умеет создавать огромную огненную сферу и запускать её по полю боя, нанося урон врагам. Такой герой дополнительно может превращаться в разных животных и существ. Так, во время боя он может принимать обличие медведя или паука, а вне боя превращаться в милого котика. Уникальность механики превращений друида состоит в том, что в зверином облике он сможет разговаривать с другими животными. Пока точно известно, что друид сможет превращаться в следующих существ: волк, бык, ворон, барсук, кот, паук и медведь.

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Из других озвученных нововведений, что появятся в Baldur’s Gate 3 после установки патча, следует отметить механику кубика со смещённым центром тяжести. Если такую настройку активировать, то на кубике будут чаще выпадать разные результаты. По мнению авторов, это позволит избежать серий одинаковых событий. Также у игрока появится возможность сбежать с поля боя, если он неправильно оценил свои силы перед противником.

На стриме представители Larian Studios объявили об открытии ещё одной внутренней студии, уже шестой по счёту. Структурное подразделение разместили в городе Гилдфорд, Великобритания. Новоприбывшие разработчики занимаются системой анимации, в самой команде очень много опытны специалистов, успевших поработать над проектами серии Star Wars и Avengers.

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Авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли детали крупнейшего обновления игры: более 50 тысяч изменений и новый класс персонажа
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