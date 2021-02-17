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Анонсирована Farathan — вдохновлённая серией Gothic ролевая игра, которую разрабатывают два человека

Деньги будут собирать через Kickstarter.
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Молодая студия разработчиков анонсировала проект Farathan — это ролевая игра, вдохновлённая серией Gothic. По такому случаю у нас уже есть анонсирующий трейлер и первый ролик с демонстрацией прототипа игрового процесса. Удивительный момент здесь заключается в том, что созданием игры занимаются только два человека, больших фаната вышеупомянутого игрового сериала от Piranha Bytes.

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Farathan создаётся на базе Unreal Engine 4, для проекта уже сделано (или куплено — мы пока не проверяли) много ассетов, а планы по наполнению проекта контентом эта парочка энтузиастов ставит перед собой максимально амбициозные. Если всё пойдёт по плану, то в Farathan будет заложено:

  • сюжетная кампания на 100 часов;
  • более 300 квестов;
  • более 200 уникальных персонажей;
  • более 50 типов врагов.

Действие Farathan будет происходит в максимально каноничном мире фэнтези. Там пропадает король, а главному герою нужно будет встать у руля целого государства, раздираемого внутренними конфликтами. Главный герой — принц Эристан, ему также придётся в дальнейшем определиться с путём развития королевства, примкнув к одной из трёх гильдий.

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Для воплощения таких амбициозных идей нашим разработчикам понадобятся большие деньги, они это прекрасно понимают. Именно поэтому уже 7 марта на краудфандинговом сервисе Kickstarter стартует сбор средств на создание Farathan.

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Демоверсию обещают выпустить уже в середине марта, и там уже каждый фанато «Готики» для себя решит, стоит ли связываться с такими энтузиастами-самоучками, спонсируя их деятельность.

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