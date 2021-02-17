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Состоялся релиз градостроя Nebuchadnezzar в сеттинге древней Месопотамии

За совершенно смешные, по современным меркам, деньги.
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К счастью, в сегменте PC-гейминга потихоньку возрождается популярность стратегий в целом и градостроительных симуляторов в частности. Сегодня одним таким поводом потренировать свои навыки городского планировщика стало больше: состоялся релиз градостроя Nebuchadnezzar. Игра разработана инди-коллективом Nepos Games, а потому предлагается за совсем незначительную по современным меркам игропрома сумму денег — всего 450 рублей в Steam.

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Сеттинг Nebuchadnezzar — древний мир, а играть мы, как нетрудно догадаться из названия проекта, будем за легендарного вавилонского царя Навохудоноссора, мечтающего возвести город, которому нет равных во всём мире.

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Пока что пользовательских оценок в Steam у Nebuchadnezzar нет, но издание PC Gamer уже вставило ей неутешительные 64 балла из 100, заявив о серьёзных недоработках в области игрового процесса, в частности, механиках престижа и торговли, являющихся ключевыми для данной игры.

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aeolus777
19:51
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Сергей Vorvort
19:51
Жалкие оправдания каблука. Я уверен на 99% что все ресурсы этого недомужчины уходят на оборзевшую донельзя вагину и пару детей, с помощью которых она манипулирует своим Аленем. Причем сама зарабатывае...
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Splash Attack
19:48
Вот твой аргумент как раз довольно сомнителен. Зачем их продавать, если ничего нового по адекватной цене ты всё равно не купишь? Чтобы сидеть на встройке или с затычкой?
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ахахах
19:45
феодальная раздробленность-это называлось в былые времена и всё што происходит щас на украине-это именно оно
Билл Гейтс очень огорчён слухами о наличии у него корыстных интересов в истории с вакцинами
Zmey1945
19:45
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Xardazzz
19:45
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Denis Palyvoda
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Сергей Vorvort
19:41
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ахахах
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