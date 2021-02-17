Состоялся релиз градостроя Nebuchadnezzar в сеттинге древней Месопотамии
К счастью, в сегменте PC-гейминга потихоньку возрождается популярность стратегий в целом и градостроительных симуляторов в частности. Сегодня одним таким поводом потренировать свои навыки городского планировщика стало больше: состоялся релиз градостроя Nebuchadnezzar. Игра разработана инди-коллективом Nepos Games, а потому предлагается за совсем незначительную по современным меркам игропрома сумму денег — всего 450 рублей в Steam.
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Сеттинг Nebuchadnezzar — древний мир, а играть мы, как нетрудно догадаться из названия проекта, будем за легендарного вавилонского царя Навохудоноссора, мечтающего возвести город, которому нет равных во всём мире.
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Пока что пользовательских оценок в Steam у Nebuchadnezzar нет, но издание PC Gamer уже вставило ей неутешительные 64 балла из 100, заявив о серьёзных недоработках в области игрового процесса, в частности, механиках престижа и торговли, являющихся ключевыми для данной игры.
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