В No Man’s Sky появилась возможность приручать инопланетных животных
Космосим No Man’s Sky продолжает служить путеводной звездой для тех проектов, которые на старте опростоволосились, но со временем взяли волю в кулак и стали чуть ли не передовиками индустрии. Так, сегодня игра получила обновление под говорящим названием Companions.
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Как нетрудно догадаться из названия, посвящено это обновление различным инопланетным животным, которых теперь можно будет приручить и содержать в качестве домашних питомцев. Как и с «земными» товарищами, с инопланетными животными можно играть, поручать им выполнение заданий, поиск ресурсов, охоту на местную дичь и многое другое.
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С прирученными животными даже можно будет общаться посредством нейронного модуля: мысли любимых питомцев будут транслироваться напрямую в специальное устройство.
Как пишут разработчики, прошлый год был для них очень плодотворным, и в этом году сбавлять темпы они не собираются.
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