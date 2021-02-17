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Clubhouse возглавил список самых скачиваемых приложений в российском App Store

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Социальная сеть Clubhouse, целиком и полностью построенная на голосовом общении пользователей, пользуется сейчас невиданным спросом. Неудивительно, что мобильное приложение данной сети возглавило рейтинг самых скачиваемых бесплатных приложений в России в App Store.

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Вот как выглядел топ-10 мобильных приложений в России вчера:

  • 1. Clubhouse;
  • 2. Telegram;
  • 3. TikTok;
  • 4. WhatsApp;
  • 5. Instagram;
  • 6. Ozon;
  • 7. Сбербанк Онлайн;
  • 8. Wildberries;
  • 9. YouTube;
  • 10. «ВКонтакте».

Если кто вдруг ещё не в курсе, то Clubhouse представляет собой сервис, в котором пользователю предоставляется на выбор широкий выбор клубов и виртуальных комнат с голосовыми беседами на различные темы. Сеть аудиочатов была создана бывшими сотрудниками Google Полом Дэвисоном и Роханом Сетом ещё в прошлом году. В данный момент регистрация в Clubhouse проходит только по специальным приглашениям, к концу прошлого года число зарегистрированных участников сети превысило отметку в 600 тысяч.

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Популяризации Clubhouse, в том числе, поспособствовали руководитель Tesla Илон Маск, который 13 февраля опубликовал в своём Twitter обращение к Администрации Президента России, предложив пообщаться через это приложение.

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