Социальная сеть Clubhouse, целиком и полностью построенная на голосовом общении пользователей, пользуется сейчас невиданным спросом. Неудивительно, что мобильное приложение данной сети возглавило рейтинг самых скачиваемых бесплатных приложений в России в App Store.

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Вот как выглядел топ-10 мобильных приложений в России вчера:

1. Clubhouse;

2. Telegram;

3. TikTok;

4. WhatsApp;

5. Instagram;

6. Ozon;

7. Сбербанк Онлайн;

8. Wildberries;

9. YouTube;

10. «ВКонтакте».

Если кто вдруг ещё не в курсе, то Clubhouse представляет собой сервис, в котором пользователю предоставляется на выбор широкий выбор клубов и виртуальных комнат с голосовыми беседами на различные темы. Сеть аудиочатов была создана бывшими сотрудниками Google Полом Дэвисоном и Роханом Сетом ещё в прошлом году. В данный момент регистрация в Clubhouse проходит только по специальным приглашениям, к концу прошлого года число зарегистрированных участников сети превысило отметку в 600 тысяч.

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Популяризации Clubhouse, в том числе, поспособствовали руководитель Tesla Илон Маск, который 13 февраля опубликовал в своём Twitter обращение к Администрации Президента России, предложив пообщаться через это приложение.