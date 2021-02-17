Тесно связанный с платформой прямых трансляций Twitch ресурс StreamElements совместно с порталом Rainmaker сообщили о том, что люди продолжают проводить всё больше и больше свободного времени за просмотром различных потоковых трансляций.

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Так, сервис Twitch в январе текущего года зафиксировал более двух миллиардов часов просмотров трансляций, в то время как ровно год назад — в январе 2020-го — этот показатель был более чем вдвое ниже и составлял 941 млн часов. Таким образом, рост популярности Twitch за год составил 117 %. Любопытно, что конкурирующий сервис в лице Facebook Gaming продемонстрировал аналогичный рост в процентном выражении — 118 % — с 201 млн часов в январе 2020-го до 439 млн часов в январе 2021-го.

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Что касается наиболее популярных игр в прошлом месяце, то очень многие зрители отдавали предпочтение просмотрам трансляций по Rust. С подачи стримингового сообщества, пригласившего поучаствовать в мероприятии самых популярных «ведущих», просмотры трансляций по данному выживачу от Facepunch Studios побили все мыслимые и немыслимые рекорды. По статистике, в январе пользователи Twitch просмотрели 189 млн часов трансляций по Rust, в результате чего ежемесячный рост популярности данного проекта на площадке составил 1226 % (одна тысяча двести двадцать шесть процентов).

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До категории «Общение» (Just Chatting), впрочем, дотянуться не удалось, но зато среди игр Rust стала безусловным лидером. Немного уступает ей лишь League of Legends со 163 млн часов просмотров.