Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone выпустили кинематографический трейлер перед стартом второго сезона
Второй сезон Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone стартует уже 25 февраля, по такому случаю нам показали специальный кинематографический трейлер. В нём агент ЦРУ Рассел Адлер попал в плен, и на его поиски выдвинулись верные товарищи. Действие происходит где-то в Юго-Восточной Азии. Нам демонстрируют джунгли Лаоса, в которых оперативник Персея по прозвищу Нага творит бесчинства и ведёт себя как самый бесстрашный наёмник, коим он и является. Нага использует преступную сеть для распространения газа «Нова-6».
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В общем, как вы поняли, всё очень сложно и на пафосе, а после просмотра ролика можно вспомнить фильм «Хищник», что является комплиментом. Деталей второго сезона пока не представлено, но, судя по трейлеру, нас будут там ждать новые оперативники и новые единицы вооружения — в общем, стандартный набор. Особо много внимания в ролике уделяется минигану, он тут особенно хорош.
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Учитывая тот факт, что до старта сезона осталось очень мало времени, подробности о нём мы узнаем буквально в ближайшие дни.
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