Второй сезон Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone стартует уже 25 февраля, по такому случаю нам показали специальный кинематографический трейлер. В нём агент ЦРУ Рассел Адлер попал в плен, и на его поиски выдвинулись верные товарищи. Действие происходит где-то в Юго-Восточной Азии. Нам демонстрируют джунгли Лаоса, в которых оперативник Персея по прозвищу Нага творит бесчинства и ведёт себя как самый бесстрашный наёмник, коим он и является. Нага использует преступную сеть для распространения газа «Нова-6».

реклама

анонсы и реклама Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

В общем, как вы поняли, всё очень сложно и на пафосе, а после просмотра ролика можно вспомнить фильм «Хищник», что является комплиментом. Деталей второго сезона пока не представлено, но, судя по трейлеру, нас будут там ждать новые оперативники и новые единицы вооружения — в общем, стандартный набор. Особо много внимания в ролике уделяется минигану, он тут особенно хорош.

реклама

Учитывая тот факт, что до старта сезона осталось очень мало времени, подробности о нём мы узнаем буквально в ближайшие дни.