Игровое подразделение Amazon позиционирует New World как амбициозный проект в жанре MMORPG, однако после его формального анонса нас так долго «кормили» скриншотами и видеороликами, что релиз проекта уже начал казаться чем-то несбыточным. На самом же деле выход игры случится гораздо раньше, чем можно было себе представить: осталось подождать шесть с половиной месяцев — до 31 августа. Бета-тестирование пройдёт месяцем ранее и начнётся 20 июля.

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Хотя дата выхода New World уже обозначена, впереди у разработчиков ещё много работы. Нужно проработать механику рейдов, добавить режим для массовых сражений, ну и, естественно, сгладить шероховатости.

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