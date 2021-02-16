Amazon наконец-то огласила дату выхода своей амбициозной MMORPG New World
Игровое подразделение Amazon позиционирует New World как амбициозный проект в жанре MMORPG, однако после его формального анонса нас так долго «кормили» скриншотами и видеороликами, что релиз проекта уже начал казаться чем-то несбыточным. На самом же деле выход игры случится гораздо раньше, чем можно было себе представить: осталось подождать шесть с половиной месяцев — до 31 августа. Бета-тестирование пройдёт месяцем ранее и начнётся 20 июля.
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Хотя дата выхода New World уже обозначена, впереди у разработчиков ещё много работы. Нужно проработать механику рейдов, добавить режим для массовых сражений, ну и, естественно, сгладить шероховатости.
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В Steam при желании можно оформить предварительный заказ за вполне вменяемые по современным меркам 1 299 рублей.
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