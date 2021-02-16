Обновление для Microsoft Flight Simulator, посвящённое Великобритании и Ирландии, получило свой релизный трейлер. А это означает, что нужный контент уже вышел и доступен для загрузки всем игрокам, больше никаких переносов.

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Обновление добавляет в игру более сотни достопримечательности, о которых мы писали далеко не единожды. Будет там и Букингемский дворец в Лондоне, и шотландские острова Аут-Скеррис, и многое-многое другое. Также эта порция контента с порядковым индексом 1.13.15.0 устраняет некоторые баги, приводившие к вылету игры. Разработчики утверждают, что в Microsoft Flight Simulator была в некоторых аспектах исправлена работа VR-режима, равно как и система расчёта местности.

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Следующий контент-патч для Microsoft Flight Simulator должен появиться в конце марта, он будет посвящён Франции и странам Бенилюкса.