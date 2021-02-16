Фанаты шутеров от первого лица наверняка знают, что такое Gun Game — режим, в котором вам необходимо ликвидировать оппонентов из всё более и более слабого и сложного в реализации оружия. Обычно в таких режимах игроки стартовали со штурмовыми или снайперскими винтовками, а заканчивали с, если правилами игры такое предусмотрено, оружием ближнего боя. Вот и в соревновательном шутере Valorant появится похожий на классический «гангейм» режим под названием «Эскалация».

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Как пишут разработчики, «Эскалация» выполняет функцию обучения игроков разным видам оружия. Если же вы уже гроза «ранкеда» и завоевали высший титул на просторах рейтингового режима, то сможете продемонстрировать в новом режиме свои способности.

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Сражение в «Эскалации» ведётся в режиме «5 на 5». Режим станет доступен в Valorant уже завтра, 17 февраля.