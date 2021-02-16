В свежем обновлении Civilization VI даже варвары смогут стать цивилизованной нацией
Firaxis Games продолжает с удивительным (особенно, вспоминая скоропостижно скончавшуюся поддержку Civilization V) усердием снабжать Civilization VI новым интересным контентом. В свежем видеоролике разработчики рассказали о февральском обновлении, с которым в игре появится дополнительный игровой режим — «Варварские кланы» — и функция ограничения выбора доступных лидеров цивилизаций.
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Начнём с кланов. Активировав соответствующий дополнительный режим при старте новой партии, игроки в Civilization VI смогут встречать кланы варваров, обладающие куда большими амбициями, чем их «приземлённые» товарищи, довольствующиеся лишь разграблением чужого имущества и «угоном» рабочих с поселенцами. Кланы в течение игры накапливают прогресс, и при заполнении шкалы преобразуются (эволюционируют?) в полноценные города-государства. Игрок волен уничтожить варварский клан, хорошенько его пограбить, дать взятку в обмен на мирное сосуществование, нанять уникальный отряд или даже подкупить с целью нападения на вашего соперника.
Как считают разработчики, с вышеуказанным режимом жизнь на одной планете с варварами станет гораздо увлекательнее. Вторым значимым нововведением февральского обновления станет функция выбора доступных в игре лидеров цивилизаций. Если вам надоело постоянно в своих партиях сражаться с Траяном и, как следствие, с Римом, то можете выключить его из игры. И наоборот — отключить всех лидеров кроме тех, против которых интересно сражаться именно вам.
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Обновление будет применено к игре 25 февраля.
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