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Свежие данные об Android 12: «умный» автоповорот экрана, изменённый дизайн оболочки, новое «сладкое» название и многое другое

Snow Cone — как вам?
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Компания Google в данный момент занята разработкой новой итерации мобильной операционной системы — Android 12. В самое ближайшее время должна выйти бета-версия этой ОС для разработчиков, хотя мы ждали этого появления ещё на прошлой неделе. Первая открытая «бета» может и должна появиться в июне. О самой системе практически каждую неделю появляются новые сведения: очень заметно, что для самой Google грядущая Android 12 — это не просто набор мелких правок и улучшений, приправленный обновлённым дизайном.

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Напомним, ещё на прошлой неделе в Сети появлялись скриншоты из новой ОС, на которых был хорошо виден переработанный интерфейс «шторки» и виджетов, глядя на который невольно напрашивались аналогии с iOS. А сейчас вот интересная информация поступает со страничек известного форума XDA Developers, которой мы сейчас и поделимся с вами. Начнём с названия: постояльцы вышеуказанного форума заявляют, что следующая версия операционной системы Android проходит под внутренним названием Snow Cone. Если вы заметили, то в последние годы Google больше не даёт новым версиям мобильной ОС «вкусные» имена, но внутри компании это правило пока ещё действует.

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XDA Developers также сообщает, что в названиях прошивок Android 12 будут использоваться буквы SC (то есть, Snow Cone). Пользователи форума заметили, что в описании уведомлений интерфейса есть такой слоган: «Material NEXT». В данном случае Material — это актуальная на сегодняшний день концепция дизайна Android, а приставка NEXT, видимо, означает переход к чему-то новому и более совершенному. Вполне возможно, первые скриншоты Android 12 этот самый подход NEXT и демонстрируют. То есть, мы увидим новые шрифты, виджеты, оформление диалоговых окон и общую вёрстку. И, разумеется, цветовое оформление — кажется, Google отказывается от ярких цветов, перенимая наработки конкурентов из Apple.

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В последние дни мы узнаём об Android 12 много чего интересного. Про безопасность мы расписывать не будем, ведь Google с каждой новой прошивкой её улучшает. Отметим лишь, что при запуске приложения система будет предупреждать, какие аппаратные ресурсы это самое приложение использует: камеру, микрофон или GPS. Отключать доступ приложения к ресурсам тоже можно будет. А вот перекроенный дизайн и новые функции — другое дело. В Android 12 появится обновлённый режим управления одной рукой. Каждый производитель смартфонов считает своим долгом продумать его по-своему, но в новой ОС эта функция будет удобной сразу «из коробки», которую уже производители смогут взять на вооружение.

Появится удобный и быстрый обмен паролями Wi-Fi и обновлённая функция автоматического поворота изображения. Последняя, разумеется, была и раньше, но Google пошла навстречу любителям полежать на боку, если можно так выразиться. Фронтальная камера определит положение лица пользователя, который сможет просматривать контент в портретном режиме экрана, не поднимая голову. Раньше для этого нужно было аж целую кнопку на шторке нажать (сарказм), но разработчики Android 12 упростили для пользователя и эту задачу. Сначала обновлённая функция поворота дисплея будет эксклюзивной для пользователей смартфонов Pixel. И, конечно же, Google клянётся, что изображения с фронтальной камеры не будут передаваться на серверы компании, а станут обрабатываться на самом устройстве.

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Из других новшеств Android 12 следует отметить улучшенную работу системы с экраном блокировки и функции Always-On Display. Появится глобальный игровой режим и возможность прятать окна в режиме «Pictire-in-Picture». Осталось только дождаться появления выхода версии Android 12 для разработчиков чтобы проверить все заявления XDA Developers и других инсайдеров. Случиться это должно со дня на день.

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Свежие данные об Android 12: «умный» автоповорот экрана, изменённый дизайн оболочки, новое «сладкое» название и многое другое
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