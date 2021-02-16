DiRT 5, Wreckfest, Pillars of Eternity 2 и другие: Microsoft рассказала, какие игры появятся в Xbox Game Pass до конца февраля
Microsoft продолжает время от времени обновлять каталог игр, доступных по подписке Xbox Game Pass. Сегодня компания представила грядущие пополнения и «отъезды», которые произойдут до конца февраля.
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Итак, перейдём сразу к делу, в каталоге Xbox Game Pass появятся:
- Code Vein (PC) — 18 февраля;
- Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition (Xbox) — 18 февраля;
- Wreckfest (PC и Xbox) — 18 февраля;
- Killer Queen Black (Xbox) — 23 февраля;
- DiRT 5 (Xbox) — 25 февраля;
- Elite Dangerous (Xbox) — 25 февраля;
- Superhot Mind Control Delete (PC) — 25 февраля.
Покинут каталог следующие игры: 24 февраля «уедет DiRT 4, а 28 февраля — Momodora, Mother Russia Bleeds, Oxenfree, The Jackbox Party Pack 4 и Vambrace Cold Soul.
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