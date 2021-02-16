Рукастые фанаты видеоигр периодически удивляют сообщество всё новыми и новыми плодами своего труда. То важнейшую модификацию, без которой впоследствии трудно представить игровой процесс, смастерят, то целую культовую игру на базе технологий её потомков спроектируют. Как вы уже поняли по заголовку, речь сегодня пойдёт о втором классе модификаций.

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Итак, коллектив фанатов под названием Gunship Mark II решил представить на суд общественности раннюю бета-версию своего проекта под названием Command & Conquer Generals Evolution, представляющую собой воссозданную на базе Red Alert 3 легендарную стратегию 2003 года выпуска.

Как пишут разработчики, в Command & Conquer Generals Evolution импортированы практически все юниты из оригинальных «Генералов», а также, для внесения разнообразия, добавлены некоторые новые, среди которых лазерные крестоносцы, лазерные паладины, РСЗО «Катюша». Разработчики перенесли в свой «ремейк» практически все оригинальные спецспособности, улучшили ИИ и многое другое. Поскольку проект пока находится в стадии бета-версии 0.1, не стоит удивляться багам и ошибкам — со временем их, безусловно, исправят.

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Пока что разработчики берут небольшой отдых после огромной работы, а впоследствии примутся за доведение проекта до ума. В планах добавление недостающих функций, боевых юнитов, новых карт, кооперативных миссий и прочего.