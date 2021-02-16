Бывший президент Blizzard North признался, что работал над невыпущенным дополнением для Diablo II
Сооснователь и бывший президент компании Blizzard North Дэвид Бревик (David Brevik) разоткровенничался в своём личном «твиттере» по поводу запланированного некогда, но так и невыпущенного контента для Diablo II. Оказывается, для этой игры должно было выйти второе дополнение, но что-то пошло не так. Напомним, оригинальная Diablo II вышла в далёком 2000 году, спустя год разработчики выпустили дополнение Lord of Destruction и готовились сделать ещё одно, такое же по размерам.
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Для второго дополнения Дэвид Бревик даже подготовил дизайн-документ с описанием новых классов, локаций, сюжетных арок и многого другого. Дальше проработки дизайн-документа дело не сдвинулось. Бывший президент Blizzard North также рассказал, что дополнением для Diablo II он занимался незадолго до ухода из компании — это было ещё до выпуска патча 1.10, который вышел в 2003 году.
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I designed it about 6-12 months before I left. This is one of the reasons it was never made. It was before the 1.10 patch (in terms of timeline). We were also working on our version of Diablo 3 at the time, plus another unannounced project. https://t.co/gxCfeyD0Ou— David Brevik (@davidbrevik) February 14, 2021
В те времена Бревик также моделировал первую концепт-версию Diablo III, в которой Blizzard хотела совместить привычный геймплей ролевого экшена с механиками многопользовательских онлайн-игр. Первую версию Diablo III отменили из ухода многих сотрудников из подразделения North. Дэвид Бревик также считает, что отмена разработки второго дополнения для Diablo II случилась по этой же причине.
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