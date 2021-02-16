Американский Университет штата Теннесси принял решение преподавать историю, используя при этом Red Dead Redemption и Red Dead Redemption 2. Комментарий по этому поводу дал преподаватель истории из университета, господин Тор Оллсон. Он считает, что использовать такие игры во время учебного процесса — не самая плохая идея. Оллсон принял решение создать курс Red Dead America, который будет запущен уже этой осенью. Учащиеся смогут побольше узнать о мире игр, созданных компанией Rockstar.

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По мнению вышеназванного преподавателя истории, обе Red Dead Redemption в состоянии показать ученикам, как выглядела Америка на рубеже 19-го и начала 20-го веков. Да, есть в этих произведениях свои неточности, но главные атрибуты эпохи там воссозданы достаточно бережно. Учащиеся смогут увидеть и оценить, какое влияние на развитие страны оказали: мексиканская революция, прокладка железных дорог, развитие монополий, отношение с коренными жителями и кое-что ещё.

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Уже осенью мы сможем узнать, окажется ли курс Тора Оллсона популярным среди учеников, ведь от этого будет зависеть, станут ли коллеги преподавателя истории из других университетов брать на вооружение его методы.

Напомним, Red Dead Redemption 2 вышла в Steam в конце декабря 2019 года, у проекта имеется 83% рейтинга на основании более 144 тысяч пользовательских рецензий. Игроки, как раз-таки, хвалят этот проект за проработанный мир и историчность. Первая часть вышла ещё в 2010 году, но на PC её нет.