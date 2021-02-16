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Imperator Rome сегодня получит долгожданное обновление с переработанным интерфейсом

Потому что было такое безобразие, что люди играть в это не хотели.
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Не секрет, что непродуманный пользовательский интерфейс стал одной из главных причин быстрого увядания популярности глобальной стратегии Imperator Rome. Что ни говори, но в подобных играх интерфейс имеет первоочередное значение, и лишние «клики» вкупе с неграмотной расстановкой элементов управления могут сыграть самую отрицательную роль в развитии проекта.

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К счастью, разработчики из Paradox даже несмотря на успешные стартовые продажи проекта осознали свой просчёт и приняли здоровую критику во внимание, пообещав в перспективе исправить наиболее серьёзные шероховатости в Imperator Rome, включая и пользовательский интерфейс. Что ж, перспектива оказалась отдалённой относительно состоявшегося почти два года назад релиза, но лучше поздно, чем никогда, поэтому долгожданное обновление Marius Update 2.0 будет применено к игре уже сегодня.

Помимо улучшенного интерфейса в обновлении нас ждёт переработанная боевая система и система развития. Будет в некоторой степени изменён баланс игры, поправлен искусственный интеллект, добавлены новые игровые достижения.

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Параллельно с выпуском обновления состоится релиз и небольшого дополнения Heirs of Alexander, посвящённого эллинистическим государствам восточного Средиземноморья и Азии и историям полководцев-наследников Александра Македонского. Дополнение привнесёт в игру новые игровые события, новые сокровища, новых божеств, саундтрек, механику создания чудес света, а также уникальные и общие деревья заданий.

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KARABAS-BARABAS
13:04
рекламы многовато конечно, но здесь же о кабелях речь...
Кабеля из "Поднебесной"
Вадим Рудковский
13:00
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
C0RR30N
13:00
Методичка это у тебя. Я даже навального не упоминал. Но ты с какого то хрена его ко мне прицепил. С чего бы?
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Вадим Рудковский
13:00
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Вадим Рудковский
12:59
Ахахахах.. в гробу я бачив тебе і твої сайти, пєтушок путінський! Любуйся, чмо!
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Hannibal Lecter
12:59
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Renegade1979
12:59
Они сейчас их обеспечат. Жильем бамбасянских новососов. Местных понятное дело повырежут, они уже и сами с голоду помирают сотнями тыс., половина Донецка пустует
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
kiberman
12:58
Потому что он её хуже знает чем русский, и ему удобнее говорить на нём, ТИПИЧНЫЙ патриот Украины -потомок древних укров))
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
C0RR30N
12:57
Вата буквально каждый перечисленный тобой пункт определения фашизма демонстрирует своими коментами. В том числе и ты. Мерзость.
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Вадим Рудковский
12:57
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Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
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