Не секрет, что непродуманный пользовательский интерфейс стал одной из главных причин быстрого увядания популярности глобальной стратегии Imperator Rome. Что ни говори, но в подобных играх интерфейс имеет первоочередное значение, и лишние «клики» вкупе с неграмотной расстановкой элементов управления могут сыграть самую отрицательную роль в развитии проекта.

реклама

анонсы и реклама Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

К счастью, разработчики из Paradox даже несмотря на успешные стартовые продажи проекта осознали свой просчёт и приняли здоровую критику во внимание, пообещав в перспективе исправить наиболее серьёзные шероховатости в Imperator Rome, включая и пользовательский интерфейс. Что ж, перспектива оказалась отдалённой относительно состоявшегося почти два года назад релиза, но лучше поздно, чем никогда, поэтому долгожданное обновление Marius Update 2.0 будет применено к игре уже сегодня.

Помимо улучшенного интерфейса в обновлении нас ждёт переработанная боевая система и система развития. Будет в некоторой степени изменён баланс игры, поправлен искусственный интеллект, добавлены новые игровые достижения.

реклама

Параллельно с выпуском обновления состоится релиз и небольшого дополнения Heirs of Alexander, посвящённого эллинистическим государствам восточного Средиземноморья и Азии и историям полководцев-наследников Александра Македонского. Дополнение привнесёт в игру новые игровые события, новые сокровища, новых божеств, саундтрек, механику создания чудес света, а также уникальные и общие деревья заданий.