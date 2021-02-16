Imperator Rome сегодня получит долгожданное обновление с переработанным интерфейсом
Не секрет, что непродуманный пользовательский интерфейс стал одной из главных причин быстрого увядания популярности глобальной стратегии Imperator Rome. Что ни говори, но в подобных играх интерфейс имеет первоочередное значение, и лишние «клики» вкупе с неграмотной расстановкой элементов управления могут сыграть самую отрицательную роль в развитии проекта.
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К счастью, разработчики из Paradox даже несмотря на успешные стартовые продажи проекта осознали свой просчёт и приняли здоровую критику во внимание, пообещав в перспективе исправить наиболее серьёзные шероховатости в Imperator Rome, включая и пользовательский интерфейс. Что ж, перспектива оказалась отдалённой относительно состоявшегося почти два года назад релиза, но лучше поздно, чем никогда, поэтому долгожданное обновление Marius Update 2.0 будет применено к игре уже сегодня.
Помимо улучшенного интерфейса в обновлении нас ждёт переработанная боевая система и система развития. Будет в некоторой степени изменён баланс игры, поправлен искусственный интеллект, добавлены новые игровые достижения.
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Параллельно с выпуском обновления состоится релиз и небольшого дополнения Heirs of Alexander, посвящённого эллинистическим государствам восточного Средиземноморья и Азии и историям полководцев-наследников Александра Македонского. Дополнение привнесёт в игру новые игровые события, новые сокровища, новых божеств, саундтрек, механику создания чудес света, а также уникальные и общие деревья заданий.
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