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Создатель атмосферных хорроров Silent Hill и Siren рассказал о своей новой игре, которая во многом будет на них похожа

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Кэйитиро Тояма (Keiichiro Toyama) —это именитый разработчик, который в своё время поработал над проектами серии Silent Hill и Siren. С прошлого года он трудится в своей собственной компании Bokeh Game Studio. Учитывая такой послужной список девелопера, было бы правильно ожидать от него новых проектов, которые по духу были бы схожи с названными хоррорами. К счастью, Кэйитиро остаётся верен жанру, о чём сам рассказал в новом видео, посвящённому неанонсированной игре. К сожалению, свежий ролик пока не может порадовать демонстрацией геймплея, но кое-что интересное о новом проекте уже можно узнать.

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Господин Кэйитиро дал понять, что хоррор для него — это нечто большее, чем набор дешёвых «скримеров» (то есть, простых приёмов по запугиванию зрителя). Конкретно в новой игре разработчик собирается доставлять дискомфорт игроку более изобретательными методами.

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И здесь очень важно помнить об опыте создания Silent Hill. Неурядицы в обычной жизни, помноженные на проблемы главного героя с восприятием окружающих вещей — в таких условиях можно сделать хоррор другого порядка, коими всегда являлись первые части Silent Hill.

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Тояма сейчас пытается сделать игру, в которой элементы хоррора органично сочетались бы с развлекательным геймплеем, но мрачный тон всё равно бы превалировал. Главный герой ставит под сомнение реальность и адекватность происходящих в ней вещей. Собственно, этот момент и станет одной из центральных тем для дебютного проекта Bokeh Game Studio.

Ещё один источник вдохновения для бывшего разработчика Silent Hill и Siren — это комиксы об играх со смертью (death game), которые он, представьте себе, любит читать. В таких произведениях главный герой пытается справиться с неожиданными обстоятельствами, испытывая сильные эмоции в максимально драматических сценах. Команда Bokeh работает над созданием подобной атмосферы, которая, опять же, будет доминировать в их новом проекте.

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Кэйитиро Тояма рассказал в ролике, как однажды посетил один оживлённый азиатский город, в котором экзотические экстерьеры мирно соседствуют с привычными атрибутами современной жизни. В похожих декорациях будет происходить действие новой игры.

Ждать скорого релиза проекта от Bokeh Game Studio, разумеется, не стоит. Релиз случится не раньше 2023 года, а до того времени всё может случиться. Зато мы знаем, что игру делают под PC, но релиз на консолях тоже должен случиться. Кстати, картинки, прикреплённые к этому материалу, являются первыми концепт-артами, грядущего проекта. Девелоперы ищут образы, пытаются задать для себя ориентиры, и пока всё выглядит так, что Silent Hill действительно является для работников студии источником вдохновения.

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