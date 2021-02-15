Выживач Valheim за неполные две недели разошёлся двухмиллионным тиражом
Скандинавский выживач Valheim продолжает демонстрировать запредельную для проекта в своём жанре, сеттинге и бюджетной принадлежности популярность. Не успело пройти и двух недель с момента его появления в раннем доступе в Steam, как разработчики сообщили о новой «круглой» отметке в его истории: спустя всего 13 дней продажи Valheim преодолели отметку в два миллиона экземпляров.
реклама
Как отмечают разработчики, количество виртуальных «викингов» в Valheim многократно превысило популяцию викингов настоящих: в самом начале XIV века их численность составляла 500 тысяч человек.
Стоит отметить, что сегодня Valheim также установил рекорд онлайна — он составил более 367 тысяч пользователей одновременно —, а на минувшей неделе второй раз подряд возглавил чарт продаж в Steam. Добавить ко всему этому ещё и 96-процентный пользовательский рейтинг, получается по всем параметрам достойный внимания продукт.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила