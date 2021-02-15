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В выживач Valheim под конец выходных играли свыше 367 тысяч человек одновременно

Похоже на ещё один прорывной «выживач».
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Скандинавский «выживастик» Valheim продолжает покорять сердца игроков. Во-первых, всего спустя неделю после начала раннего доступа его продажи превысили отметку в миллион копий, во-вторых, проект вторую неделю подряд занимает первое место в чарте продаж Steam, и в-третьих, несколько часов назад системой статистики сервиса было зафиксировано одновременное присутствие в Valheim более 367 тысяч игроков.

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Если точнее, то в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в Valheim играли 367 443 пользователя Steam, что позволило проекту забраться на четвёртое место в списке самых популярных игр платформы. Вообще, судя по пользовательским оценкам и отзывам, Valheim представляет собой на удивление увлекательный и продуманный выживач, и нарочито примитивная графика вкупе с игровыми багами, без которых, будем объективны, не обходится ни один ранний доступ, не подрывают уважение геймеров к нему. На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг Valheim в Steam составлял 96 %.

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Возвращаясь к теме самых популярных игр в Steam, отметим, что пьедестал неизменен: Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 и PlayerUnknown’s Battlegrounds.

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