Компьютерные энтузиасты, часть из которых сами являются разработчиками игр, любят всячески «издеваться» над культовыми проектами. То какой-нибудь неоднозначный мод «прикрутят», то уровень графики снизят до столь смехотворного, что впору говорить о проектах для первого поколения консолей PlayStation или Xbox.

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К числу вторых относится опубликованный на днях видеоролик энтузиаста Андерса Лундбьорка, развлекающегося созданием юмористических роликов на тему видеоигр. Есть у него и рубрика «%название_игры%, но для PS1», недавней гостьей которого стала культовая The Witcher 3 Wild Hunt. Для демонстрации автор выбрал знаменитую сцену с нежащимся в тёплой ванне Геральтом. Поскольку ролик юмористический, то его концовка изменена на забавную сценку конфликта ведьмака с Йеннифэр с упоминанием карточной игры «Гвинт».

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Недавно автор успел превратить в картошку графику Cyberpunk 2077 и The Elder Scrolls IV Oblivion.