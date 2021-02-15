Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Энтузиаст показал, как выглядела бы The Witcher 3, если бы она вышла в середине 1990-х

На старой-доброй «плоечке».
3
RTX 3080 - цены пошли вниз
3070 MSI Gaming X - цены снижаются
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке

Компьютерные энтузиасты, часть из которых сами являются разработчиками игр, любят всячески «издеваться» над культовыми проектами. То какой-нибудь неоднозначный мод «прикрутят», то уровень графики снизят до столь смехотворного, что впору говорить о проектах для первого поколения консолей PlayStation или Xbox.

реклама

анонсы и реклама
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

К числу вторых относится опубликованный на днях видеоролик энтузиаста Андерса Лундбьорка, развлекающегося созданием юмористических роликов на тему видеоигр. Есть у него и рубрика «%название_игры%, но для PS1», недавней гостьей которого стала культовая The Witcher 3 Wild Hunt. Для демонстрации автор выбрал знаменитую сцену с нежащимся в тёплой ванне Геральтом. Поскольку ролик юмористический, то его концовка изменена на забавную сценку конфликта ведьмака с Йеннифэр с упоминанием карточной игры «Гвинт».

реклама

Недавно автор успел превратить в картошку графику Cyberpunk 2077 и The Elder Scrolls IV Oblivion.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red the witcher 3 wild hunt
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

4A Games представила Metro Exodus Enhanced Edition с мощно улучшенной графикой
+
Прохождение кооперативной игры It Takes Two займёт примерно вдвое больше времени, чем A Way Out
+
Энтузиаст показал, как выглядела бы The Witcher 3, если бы она вышла в середине 1990-х
3
Разработчики Resident Evil Village рассказали, почему они решили вернуть главного героя седьмой части
3
Минувший год даже без новых релизов стал для Remedy рекордным в плане выручки
6
По слухам, Ubisoft передала ремейк Prince of Persia The Sands of Time более опытному коллективу разработчиков
6
В выживач Valheim под конец выходных играли свыше 367 тысяч человек одновременно
+
Смартфоны Nokia в России начали получать самую актуальную версию ОС Android
+

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 46
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 154
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как стать майнером без лишних вложений – реальный доход домашней фермы на GeForce RTX 2070 Super
77
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
194
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Обзор электронной книги Onyx Boox Viking
12
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil с увеличенным лимитом
47
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
6
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
4

Сейчас обсуждают

StonedAstronaut
18:38
Вывод звука на мониторы, наушники и другие устройства поддерживающие его. И HDMI, и DisplayPort, MHL поддерживют такой вывод, называется альтернативный режим.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
Alex Vetrov
18:37
Что, седалище припекло или как всегда, ляпнуть?
Энергопотребление новой видеокарты от Sapphire достигает 450 Вт
Renegade1979
18:35
Какая нафик мышка, эти индусы делают систему для каких-то телефонов. И потом заставляют этим пользоваться нормальных людей
Будущее обновление Windows 10 принесёт плавающее меню «Пуск» и скруглённые углы
ахахах
18:34
ну байден же снял украинского прокурора при правлении параши.Нам такое как-то похеру(это 90-е называется подкрались незаметно)
Илон Маск неожиданно подверг критике DogeCoin, обвалив его курс на 17%
Renegade1979
18:33
Там еще и не давало больше 15 fps, Сони потому убрала с Плойкстора
Энтузиаст показал, как выглядела бы The Witcher 3, если бы она вышла в середине 1990-х
Dedmazzy
18:33
Проценты мифические как к райзену, и темболее к предшественнику
Intel Core i5-11500 не сумел обогнать AMD Ryzen 5 5600X в тестовом пакете Geekbench 5
Sergei Svinobaklan
18:32
Сайт у асуса кривое говно! Так и не открылся, бесконечный бутлуп
ASUS оценила материнскую плату для AMD Ryzen Threadripper PRO в 868 евро
Сергей Vorvort
18:31
И? Как увеличить результат? Слив 9900К почти на 50% по fps на тюненом Zen 3 - это бред! Я про 720р минималки, 0.5 скейл. Где - то возбудился Корн! 😂
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
Зю
18:29
MPC-HC мёртв, а MPC-BE регулярно обновляется и поддерживает. m3u8 отлично открывался ещё со времён MPC-HC, MPC-BE тем более. VLC как был кривым мусором для школьников, так и остался.
Легендарный медиаплеер VLC получит в этом году версию 4.0 с новым интерфейсом и поддержкой онлайн-видео
Опричник
18:28
Вы не понимаете... Все баги уже пофиксили, настраивается идеально, осталось только углы скруглить и семёрка со своим Аэро и убойным аптаймом будет повержена! P.S. Сарказм, если кто не понял.
Будущее обновление Windows 10 принесёт плавающее меню «Пуск» и скруглённые углы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем