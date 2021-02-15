Разработчики Resident Evil Village рассказали, почему они решили вернуть главного героя седьмой части
Самое время напомнить о Resident Evil Village, анонс которой запомнился всем из-за одной барышни с выдающимися формами. Но речь сейчас пойдет не о ней, а о главном герое седьмой части — Итане Винтерсе. В интервью изданию PlayStation Official Magazine продюсер восьмой части, господин Питер Фабиано, расказал, почему было решено вернуть этого героя.
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Оказывается, концепт восьмой части прорабатывался сразу после завершения седьмой, что неудивительно. Команда разработки сильно привязалась к Итану Винтерсу, и расставаться с ним не спешила, ведь историю данного персонажа можно было продолжить. Более того, девелоперы знали, как это красиво сделать, не разрушив сюжетную канву Village. Создатели всего лишь хотели, чтобы игроки продолжали видеть всё происходящее глазами Итана, вот и всё. Более того, Village — это прямое продолжение седьмой части.
Напомним, Resident Evil Village должна поступить в продажу 7 мая на PC, PlayStation 4, Xbox One и консолях нового поколения.
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