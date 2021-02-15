Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Минувший год даже без новых релизов стал для Remedy рекордным в плане выручки

У всех игровых компаний так.
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле

По причинам, не требующим уточнения, у всех компаний, так или иначе связанных с видеоиграми, наблюдается рекордный рост финансовых показателей. Не стала исключением и финская Remedy, наиболее известная по Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и Control.

реклама

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Несмотря на то, что у Remedy в прошлом году не было свежих релизов, он стал для компании рекордным: выручка выросла на 30 % и составила 41,1 миллиона евро, а операционная прибыль увеличилась более чем вдвое — с 6,5 млн евро за 2019 год до 13,2 млн евро за 2020 год. Компания не скрывает, что во многом данными результатами обязана долгосрочной поддержке Control, в прошлом году получившей два крупных дополнения, а также вышедшей на новых для себя платформах, а именно — в Steam, GOG, магазине Nintendo Switch, а также по подписке Xbox Game Pass.

Руководитель Remedy Теро Виртала сообщил, что в рамках партнёрского соглашения с Epic Games студия выпустит два новых проекта: один высокобюджетный, другой — небольшой. Второй уже вовсю разрабатывается, ну а к первому планируют приступить наступающей весной. Над этими проектами уже работают почти сто человек.

реклама

Планы у Remedy амбициозные: к 2025 году компания рассчитывает выпустить несколько успешных проектов, из которых один должен стать полноценным блокбастером. Принимая во внимание факт успеха Control, разработчики рассчитывают к указанному сроку подготовить три удачных игровых бренда с расчётом на их долгосрочный финансовый потенциал.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

remedy
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Минувший год даже без новых релизов стал для Remedy рекордным в плане выручки
+
По слухам, Ubisoft передала ремейк Prince of Persia The Sands of Time более опытному коллективу разработчиков
1
В выживач Valheim под конец выходных играли свыше 367 тысяч человек одновременно
+
Смартфоны Nokia в России начали получать самую актуальную версию ОС Android
+
Легендарный медиаплеер VLC получит в этом году версию 4.0 с новым интерфейсом и поддержкой онлайн-видео
5
NVIDIA выпустила плагин для Unreal Engine 4, упрощающий внедрение DLSS в играх
13

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 46
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 151
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как стать майнером без лишних вложений – реальный доход домашней фермы на GeForce RTX 2070 Super
77
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
154
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil с увеличенным лимитом
32
Обзор электронной книги Onyx Boox Viking
10
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
1

Сейчас обсуждают

rebel-1
14:30
Ептить, он еще живой. Дайте палочку, потыкать в него.
Легендарный медиаплеер VLC получит в этом году версию 4.0 с новым интерфейсом и поддержкой онлайн-видео
Renegade1979
14:29
Так нет его по факту, это кондом диктатора Си с соседнего Кетая, и на нем нарисован портрет доктора Зло. Есть договор, по которому нападение на КНДР считается нападением на саму КНР. Иначе сами самсун...
NASA предлагает искать инопланетные цивилизации по загрязнениям
rebel-1
14:29
И купишь ты за фулл прайс в магазине эту же карту.... С майнинга)))))))))))) Под видом новой.
NVIDIA GeForce RTX 3060 тоже стала жертвой бума майнинга — магазины ощутимо подняли цены на новинку
hiveliberty
14:29
Как странно, Япония часто страдает от землетрясений, вроде как. И только сейчас додумались применить на практике методику "дефицитов"?
Землетрясение в Японии усугубит дефицит полупроводниковых чипов
rebel-1
14:27
Меркель такая сидит в своем дворце и думает "Ну блин, там Вася из русского Мухосранска не может себе видяшечку прикупить на нашем сайте CU, надо срочно закон издать какой нибудь. Так, срочно собираем ...
NVIDIA GeForce RTX 3060 тоже стала жертвой бума майнинга — магазины ощутимо подняли цены на новинку
Ahmed
14:27
Это не AMD с только 5800X, за + 200 МГц буста можно не платить, а купить 11700KF.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
wwr222
14:26
Смотри,как легко делается. Берем ссылку на видео одного убитого мозгом фаната(чего он хотел доказать?),ищем там бенч Одиссеи.А т.к. блогер не вытерпел и сам результат не выложил делаем пару скриншотов...
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
Владимир Калашников
14:24
Добренько, добренько, оба результата хороши, еще бы стоили чуть дешевле
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
素朴 な少年
14:24
Нету смысла пока не введут какие либо ограничения на добычу крипты так как спрос очень велик и перенасытить рынок выпуском дополнительных карт не получится все равно так же упрется в нехватку видеокар...
После повышения цены Эфира до 1800 долларов майнеры раскупили видеокарты даже за 200 000 р
rebel-1
14:23
С какого перепугу они должны так делать? Может производителям вотки запретить покупать их продукцию на праздники? Или производителям кофе запретить продажу продукции кофейням?
NVIDIA GeForce RTX 3060 тоже стала жертвой бума майнинга — магазины ощутимо подняли цены на новинку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем