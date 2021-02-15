По причинам, не требующим уточнения, у всех компаний, так или иначе связанных с видеоиграми, наблюдается рекордный рост финансовых показателей. Не стала исключением и финская Remedy, наиболее известная по Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и Control.

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Несмотря на то, что у Remedy в прошлом году не было свежих релизов, он стал для компании рекордным: выручка выросла на 30 % и составила 41,1 миллиона евро, а операционная прибыль увеличилась более чем вдвое — с 6,5 млн евро за 2019 год до 13,2 млн евро за 2020 год. Компания не скрывает, что во многом данными результатами обязана долгосрочной поддержке Control, в прошлом году получившей два крупных дополнения, а также вышедшей на новых для себя платформах, а именно — в Steam, GOG, магазине Nintendo Switch, а также по подписке Xbox Game Pass.

Руководитель Remedy Теро Виртала сообщил, что в рамках партнёрского соглашения с Epic Games студия выпустит два новых проекта: один высокобюджетный, другой — небольшой. Второй уже вовсю разрабатывается, ну а к первому планируют приступить наступающей весной. Над этими проектами уже работают почти сто человек.

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Планы у Remedy амбициозные: к 2025 году компания рассчитывает выпустить несколько успешных проектов, из которых один должен стать полноценным блокбастером. Принимая во внимание факт успеха Control, разработчики рассчитывают к указанному сроку подготовить три удачных игровых бренда с расчётом на их долгосрочный финансовый потенциал.