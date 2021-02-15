Смартфоны Nokia в России начали получать самую актуальную версию ОС Android
Российское представительство компании HMD Global, которое занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, сообщило об официальном выпуске программного обеспечения на основе ОС Android 11 для смартфонов Nokia 8.3 5G. Это устройство одним из первых получило обновление до актуальной версии Android, а ведь изначально планировалось, что 11-я версия ОС появится на Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 5.3 и Nokia 2.2 до конца 2020 года.
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В любом случае, сейчас февраль, и только Nokia 8.3 5G пока получила целый набор нововведений, среди которых нужно обязательно отметить следующее:
- управление музыкой прямо из «шторки»;
- полное голосовое управление всеми функциями смартфона;
- разовые разрешения для приложений;
- переработанные чаты и вкладка «Беседы» для быстрого обмена сообщениями;
- возможность установки любимой мелодии для сна и пробуждения.
Как вы понимаете, Android 11 на Nokia 8.1, Nokia 5.3 и Nokia 2.2 будет доступен русскоговорящим пользователям в самом ближайшем времени. Точные сроки российское представительство HMD Global не указывает.
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