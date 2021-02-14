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Выживач Valheim вторую неделю подряд удерживает лидерство в чарте продаж Steam

Судя по всему, вполне заслуженно.
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Мода на различного рода «выживастики» не иссякает, и даже наоборот — только увеличивается. Чего стоит вызвавший настоящий аншлаг среди геймеров проект Valheim. По статистике, опубликованной сегодня Valve, творение от коллектива Iron Gate вот уже вторую неделю подряд является самой востребованной игрой на просторах Steam.

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В целом на этой неделе в чарте продаж Steam довольно много изменений, если не считать оккупировавшего вторую позицию китайского проекта, у которого, к неудобству всех остальных, даже нет альтернативного английского названия. Один из прежних лидеров — Dyson Sphere Program — теперь лишь замыкает десятку, ну а Cyberpunk 2077 расположился на восьмой строчке. Что, учитывая время, прошедшее с момента релиза этого самого ожидаемого проекта прошлого года, вполне естественно.

Десятка выглядит следующим образом:

  • Valheim;
  • 鬼谷八荒;
  • Nioh 2 The Complete Edition;
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • Rust;
  • Valve Index VR Kit;
  • HunieHop 2 Double Date;
  • Cyberpunk 2077;
  • Sea of Thieves;
  • Dyson Sphere Program.

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Напомним, что Valheim вышел в Steam по программе раннего доступа в самом начале февраля и всего за неделю разошёлся тиражом, превысившим миллион копий. На текущий момент Valheim довольствуется 96-процентным пользовательским рейтингом в Steam, так что популярность можно смело называть заслуженной.

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