На протяжении некоторого времени по Сети гуляют слухи о том, что Microsoft вела переговоры с польской студией Techland, наиболее известной как создательницы зомби-боевиков Dead Island и Dying Light, а также Call of Juarez, о возможной продаже коллектива и его присоединении к внутренним студиям рэдмондского гиганта. Учитывая явные проблемы с производством Dying Light 2, информация звучала вполне правдоподобно.

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Но, по всей видимости, студии надоели неудобные слухи, поэтому компания уполномочила своего менеджера по связям с общественностью их опровергнуть. По его словам, ситуация с Techland не изменилась — студия остаётся независимой и не была приобретена никаким другим издательством.

В начале года Techland пообещала «скоро» поделиться сведениями о ходе работы над Dying Light 2. Напомним, что релиз сиквела лучшего зомби-боевика если не в истории, то за последний десяток лет точно, был отложен на неопределённый срок из-за желания Techland сделать игровой процесс глубже и разнообразнее. Впоследствии, впрочем, компания расторгла контракт со сценаристом Крисом Авеллоном, а затем её покинул и сценарист и дизайнер Павел Селинджер.

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Надеемся, что Techland’овское «скоро» — это хотя бы в течение ближайших пары месяцев. Слишком уж долго ждём.