Создатели Ultimate Epic Battle Simulator 2 оказались ребятами вполне предсказуемыми, и после публикаций видео с сотнями тысяч и миллионами солдат в свежем дневнике разработки продемонстрировали геймплей с участием десяти миллионов воинов одновременно. Стоит отметить, что данный проект в первую очередь предназначен для демонстрации возможностей игрового движка, потому что геймплейного (не будем уж говорить про историчность) смысла в таких баталиях крайне мало.

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Согласно заявлениям разработчиков, Ultimate Epic Battle Simulator 2 порадует игроков наличием режимов песочницы, противостояния зомби-апокалипсису, а также сюжетными кампаниями. Будет, конечно, очень интересно узнать, какой сюжет кроме тотального зомби-апокалипсиса приготовили разработчики для обоснования столь фантастических сражений.

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Релиз проекта запланирован на осень этого года.