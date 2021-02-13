Про засилье инди-игр в цифровом магазине Steam от Valve уже давно не принято говорить, ведь что может быть более очевидным. Библиотека магазина разрослась до таких размеров, что без дополнительных настроек фильтрации найти нужный проект довольно сложно (если, конечно, не знать его названия). Если говорить о количестве всех игр в Steam, то совершенно кстати сейчас будет узнать о преодолении отметки в 50 тысяч. Случилось это буквально на днях: американский Steam содержит в себе более 50050 уникальных проектов.

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Согласно данным SteamSpy, ежегодно библиотека Steam пополняется 8-10 тысячами новых проектов, а вот какой процент из этого количества остаётся актуальным, хотя бы, через год — большой вопрос.