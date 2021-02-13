Компания Gameevil совместно с Slightly Mad Studios рассказали, когда состоится релиз мобильной гоночной аркады Project CARS GO. Случиться это событие должно уже 23 марта, именно тогда проект выйдет на iOS и Android. За установку мобильной Project CARS денег у вас не попросят — она распространяется по условно-бесплатной модели со всеми вытекающими.

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Приставка «GO» в названии проекта здесь имеется неспроста, ведь мы имеем дело с обычным «раннером», но только скрывающимся под всей этой гоночной тематикой. Управление в Project CARS GO производится одним касанием: игрок управляет только коробкой передач и торможением в особенных зонах, всё остальное игра берёт на себя.

От Project CARS здесь кое-что, всё-таки, есть. Разработчики приобрели лицензии на реальные гоночные трассы, гоночные и серийные автомобили известных марок, а также классические болиды.

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Оформить предварительную регистрацию можно как в App Store, так и в Google Play. Тем, кто это сделает, разработчики обещали подарить 100 единиц премиальной внутриигровой валюты.