Разработчики The Elder Scrolls Online заняты производством сразу нескольких новых игр
Компания ZeniMax Online, судя по всему, занята производством сразу нескольких новых игр. Такой вывод можно сделать после просмотра списка доступных вакансий на официальном сайте. В «твиттере» тоже размещена ссылка на страницу с вакансиями, только там ещё есть уточнение, что речь идёт о создании нескольких неанонсированных проектов.
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Что это будут за проекты — никто не знает, но несколько месяцев назад стало известно, что ZeniMax занимается созданием AAA-проекта по оригинальной вселенной. Может быть, как раз именно для него сейчас идёт набор новых сотрудников. До настоящего момента ZeniMax Online была известна как создатель The Elder Scrolls Online — популярной онлайновой ролевой игры по знаменитой вселенной.
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