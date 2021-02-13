Компания ZeniMax Online, судя по всему, занята производством сразу нескольких новых игр. Такой вывод можно сделать после просмотра списка доступных вакансий на официальном сайте. В «твиттере» тоже размещена ссылка на страницу с вакансиями, только там ещё есть уточнение, что речь идёт о создании нескольких неанонсированных проектов.

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Что это будут за проекты — никто не знает, но несколько месяцев назад стало известно, что ZeniMax занимается созданием AAA-проекта по оригинальной вселенной. Может быть, как раз именно для него сейчас идёт набор новых сотрудников. До настоящего момента ZeniMax Online была известна как создатель The Elder Scrolls Online — популярной онлайновой ролевой игры по знаменитой вселенной.