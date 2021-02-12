Компания 343 Industries, которая сейчас в ответе за игровую серию Halo, дала понять, что не собирается пока заниматься дальнейшим развитием серии Halo Wars. Это дилогия вполне состоятельных стратегий, которые были тепло приняты публикой. Что до второй части, то разработчики не будут больше для неё выпускать контентные обновления. О третьей части или любом другом проекте с именем Halo Wars в названии можно забыть.

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К сожалению, отказ 343 Industries от поддержки «стратегической» серии также означает, что Halo Wars 2 не появится в Steam — вряд ли кто-то будет заниматься таким переносом. Причина для такого непопулярного решения должна быть очень серьёзной.

Скорее всего, продажи второй части оказались недостаточно хорошими, но тут Microsoft и 343 Industries сами виноваты. На PC, где стратегии всегда в почёте, та же Halo Wars 2 доступна для покупки только в фирменном магазине редмондцев за невменяемо большие деньги, а ведь с момента релиза прошло четыре года. Появись эта игра в Steam или EGS — и у неё, возможно, была совершенно иная судьба.