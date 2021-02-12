Более 9 минут свежего геймплея обновлённой NieR Replicant
Square Enix нашла в своих закромах совесть и опубликовала свежую видеозапись игрового процесса обновлённой версии NieR Replicant, получившую трудно запоминаемый, но важный подзаголовок ver.1.22474487139... (многоточие — часть подзаголовка). В нижеуказанном видео мы попадаем в пустынный храм, полный различных магических и не очень загадок, наблюдаем битву с боссом и в целом изучаем элементы управления и геймплейные механики. Оценку увиденному каждый для себя выставит самостоятельно.
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Напомним, что помимо улучшенной графической составляющей ремейк также порадует озвучкой и перезаписанным музыкальным сопровождением. Последнему пункту авторы уделяют особенно много внимания, и благодаря видеоролику можно понять, почему.
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Релиз NieR Replicant ver.1.22474487139... состоится уже относительно скоро — 23 апреля на PC и консолях прошлого поколения.
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