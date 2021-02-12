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В Steam появились системные требования Biomutant

Вполне щадящие.
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В Steam появились системные требования Biomutant, который готовится к релизу 25 мая нынешнего года на PC и консолях. Сложно сказать, насколько эта информация правдивая, ведь в магазине Valve разработчики иногда публикуют предварительные сведения, но более правдивой информации у нас, к сожалению, нет.

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Итак, минимальные требования выглядят следующим образом:

  • процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-4690K;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380;
  • 25 Гбайт свободного места на накопителе.

Рекомендованные требования следующие:

  • процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590;
  • 25 Гбайт свободного места на накопителе.
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