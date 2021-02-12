2K поручила одной из своих студий производство геройского шутера, похожего на Overwatch
Внимательные обитатели Сети наткнулись на описание вакансий входящей в состав 2K Games недавно сформированной студии 31st Union, из которого следует, что издатель поручил своему внутреннему коллективу проработку и выпуск шутера с различными яркими персонажами.
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Согласно описанию вакансий, порученный 31st Union проект относится к AAA-классу и создаётся на движке Unreal Engine 4, обладает как сюжетным режимом, так и мультиплеером, а также, возможно, будет иметь управляемые транспортные средства. Игровые персонажи должны отличаться уникальностью и инновациями в области игрового процесса.
Судя по всему, проект находится на зачаточных стадиях развития, поэтому не стоит ожидать о нём подробностей в обозримой перспективе.
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Стоит отметить, что идея геройских шутеров не нова; более того — избита до полусмерти, о чём свидетельствует тот факт, что совсем немногие представители жанра обретают долгосрочный успех. Среди нечастых примеров такого успеха — Overwatch, Apex Legends и, частично, Valorant. Здесь главное — не переборщить с «инновациями», как это случилось в Overwatch, в котором элементы MOBA со временем начали преобладать над первоначальными элементами шутера, капитально снизив скиллозависимость проекта и, как следствие, подорвав весь его соревновательный элемент.
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