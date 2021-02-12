Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

2K поручила одной из своих студий производство геройского шутера, похожего на Overwatch

Плохая идея, 2K.
1
RTX 3090 появилась в продаже по норм цене
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Внимательные обитатели Сети наткнулись на описание вакансий входящей в состав 2K Games недавно сформированной студии 31st Union, из которого следует, что издатель поручил своему внутреннему коллективу проработку и выпуск шутера с различными яркими персонажами.

реклама

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Согласно описанию вакансий, порученный 31st Union проект относится к AAA-классу и создаётся на движке Unreal Engine 4, обладает как сюжетным режимом, так и мультиплеером, а также, возможно, будет иметь управляемые транспортные средства. Игровые персонажи должны отличаться уникальностью и инновациями в области игрового процесса.

Судя по всему, проект находится на зачаточных стадиях развития, поэтому не стоит ожидать о нём подробностей в обозримой перспективе.

реклама

Стоит отметить, что идея геройских шутеров не нова; более того — избита до полусмерти, о чём свидетельствует тот факт, что совсем немногие представители жанра обретают долгосрочный успех. Среди нечастых примеров такого успеха — Overwatch, Apex Legends и, частично, Valorant. Здесь главное — не переборщить с «инновациями», как это случилось в Overwatch, в котором элементы MOBA со временем начали преобладать над первоначальными элементами шутера, капитально снизив скиллозависимость проекта и, как следствие, подорвав весь его соревновательный элемент.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

2K поручила одной из своих студий производство геройского шутера, похожего на Overwatch
1
Системные требования симулятора злодея Evil Genius 2 World Domination оказались вполне щадящими
+
Авторы Microsoft Flight Simulator в очередной раз перенесли выход обновления, посвящённого Великобритании
2
На следующей неделе Larian расскажет о ближайшем будущем Baldur’s Gate III
7
Знакомство с главным антагонистом Bright Memory Infinite в свежем кинематографическом трейлере
1
Точная дата релиза King’s Bounty II, серия Kingdom Hearts на PC — главные анонсы весеннего показа игр от Epic Games Store
7

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 44
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 151
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 44
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 56
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
67
Выбираем удобный и надежный "чистильщик" Windows 10 - сравниваем CCleaner или Wise Disk Cleaner
22
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
44
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки
22
Как рёбра жёсткости PCI(e) слотов в корпусе не давали мне спокойно спать
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
10
Ремастер Mass Effect - ждем или нет
14
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
3

Сейчас обсуждают

warmuza
15:41
Сложно было сразу это посмотреть, а не писать вопросы?
На следующей неделе Larian расскажет о ближайшем будущем Baldur’s Gate III
Олег Поварницын
15:39
Отправляй резюме в в AMD на вакансию маркетолог
AMD выпустит прокаченную версию процессора Ryzen 5000 с тактовой частотой 5000 МГц
Олег Поварницын
15:38
Давно все заметили, что Зелот русским языком не владеет (только п**добольским)
AMD выпустит прокаченную версию процессора Ryzen 5000 с тактовой частотой 5000 МГц
Arimand
15:37
Между 5600X и 5950X разница в 1%. И при этом находится масса людей, которые что-то кричат про то, что 6 ядер скоро будет мало? :) Очевидно, что 11700X уступил 5600X на тот же 1% банально потому, что ...
Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающую производительность, уступив в играх Ryzen 5 5600X
Lamerusha Lat
15:36
Всё ясно, красные сделали ставку на майнеров.
К концу 2024 года квартальная выручка AMD вырастет более чем в два раза
D3m0n
15:35
Это ж пидрокомпы, туда всякий синий анальный скам идёт. Как вспомню ролик про макпук в морозилке, до сих пор смешно.
Процессоры Intel сохранятся в новом поколении Apple Mac Pro
Lamerusha Lat
15:34
Как меня умиляют системники, которые светятся похлеще новогодней ёлки. :/
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
Зеновий Радеонович
15:33
TBA (full release)
На следующей неделе Larian расскажет о ближайшем будущем Baldur’s Gate III
ахахах
15:32
Биткоин установил рекорд $49000 после новости о создании BNY Mellon подразделения цифровых активов
Юрий Павлович
15:32
Меня р30 заманил ... Мечтаю убежать с него
HUAWEI официально завершила жизненный цикл 14 актуальных смартфонов и отменила выход EMUI 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем