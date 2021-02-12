Разработчики из Rebellion наконец-то собрались с силами и опубликовали системные требования своего симулятора одержимого мировым господством злодея Evil Genius 2 World Domination. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что переживать не о чем — требования крайне демократичны. Впрочем, ситуация ожидаемая: принимая во внимание нарочито упрощённый уровень графического исполнения проекта, было бы удивительно ожидать от него хоть капельку более серьёзных требований к «железу».

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Минимальные требования:

процессор: Intel Core i3-8100;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1030 или AMD Radeon RX 550.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 5700.

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В обоих случаях Rebellion настоятельно рекомендует использовать операционную систему Windows 10. Естественно, 64-разрядную, хотя сами девелоперы поняли, что уточнять разрядность ОС в 2021 году абсолютно лишено смысла.

Evil Genius 2 World Domination выйдет 30 марта.