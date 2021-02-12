Авторы Microsoft Flight Simulator в очередной раз перенесли выход обновления, посвящённого Великобритании
Компания Asobo в очередной раз перенесла дату релиза третьего обновления для Microsoft Flight Simulator, посвящённого Великобритании. Мы писали о нём совсем недавно, тогда же разработчики объявляли дату, которая теперь не актуальна. Если всё пойдёт по плану, то DLC выйдет 16 февраля, причина переноса не указывается. Само обновление добавит в игру почти 80 достопримечательностей страны, новые посадочные испытания, пять аэропортов и столько же новых городов. Лондон, Оксфорд, Бристоль, Кембридж, Бирмингем порадуют достоверностью проработки с применением фотограмметрии.
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Четвёртое обновление будет посвящено Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам. Это DLC должно появиться где-то в марте — опять же, если ничего не случится.
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