Компания Asobo в очередной раз перенесла дату релиза третьего обновления для Microsoft Flight Simulator, посвящённого Великобритании. Мы писали о нём совсем недавно, тогда же разработчики объявляли дату, которая теперь не актуальна. Если всё пойдёт по плану, то DLC выйдет 16 февраля, причина переноса не указывается. Само обновление добавит в игру почти 80 достопримечательностей страны, новые посадочные испытания, пять аэропортов и столько же новых городов. Лондон, Оксфорд, Бристоль, Кембридж, Бирмингем порадуют достоверностью проработки с применением фотограмметрии.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Четвёртое обновление будет посвящено Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам. Это DLC должно появиться где-то в марте — опять же, если ничего не случится.