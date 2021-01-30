В рамках официального стрима разработчики из Microsoft и Asobo поделились краткосрочными планами по поддержке авиасимулятора Microsoft Flight Simulator. Информация, надо отметить, была размещена не только на канале YouTube, но и в официальном блоге.

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Так, стало известно, что третье обновление мира, которое целиком и полностью посвящено Великобритании и Ирландии, было решено отложить во второй раз. На самом деле, релиз состоится скоро, до 11 февраля, но изначально планировалось 26 января. Девелоперы в данный момент заняты компоновкой и укладкой данных фотограмметрии.

Особое внимание при подготовке обновления уделяется, разумеется, Лондону. Но обновлённые Бирмингем, Кембридж, Оксфорд и Бристоль тоже предстанут перед игроками. После выхода обновления на карте появится не менее 80 достопримечательностей, а полный список мест, где к появлению в мире MFS готовятся аэропорты, выглядит следующим образом: острова Барра и Аут-Скеррис, мыс Лендс-Энд, Ливерпуль, Манчестер.

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После выпуска третьего обновления сотрудники Asobo займутся Францией и странами Бенилюкса (Нидерланды, Люксембург, Бельгия). Патч должен выйти в конце марта, но всё ещё может поменяться.