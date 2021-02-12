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На следующей неделе Larian расскажет о ближайшем будущем Baldur’s Gate III

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Как известно, ранняя версия Baldur’s Gate III довольно бедна на контент, однако даже этого многим игрокам оказалось достаточно, чтобы назвать проект претендентом на звание игры десятилетия. И вот, не за горами выпуск обновления номер четыре, которому и будет посвящён следующий выход разработчиков на связь. Мероприятие пройдёт на следующей неделе: 17 февраля в 21:00 по московскому времени.

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Как отметили разработчики, грядущее обновление — крупнейшее с момента запуска Baldur’s Gate III в раннем доступе. К сожалению, это также означает, что объём изменений сделает предыдущую версию игры несовместимой с новой, так что после обновления со своими файлами сохранений можно будет попрощаться.

Larian понимает, что утрата сохранения на полпути к прохождению ранней версии Baldur’s Gate III может стать неприятным сюрпризом, поэтому разрешила игрокам не обновлять игру, выбрав соответствующий параметр в настройках в Steam.

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