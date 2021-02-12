На следующей неделе Larian расскажет о ближайшем будущем Baldur’s Gate III
Как известно, ранняя версия Baldur’s Gate III довольно бедна на контент, однако даже этого многим игрокам оказалось достаточно, чтобы назвать проект претендентом на звание игры десятилетия. И вот, не за горами выпуск обновления номер четыре, которому и будет посвящён следующий выход разработчиков на связь. Мероприятие пройдёт на следующей неделе: 17 февраля в 21:00 по московскому времени.
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Как отметили разработчики, грядущее обновление — крупнейшее с момента запуска Baldur’s Gate III в раннем доступе. К сожалению, это также означает, что объём изменений сделает предыдущую версию игры несовместимой с новой, так что после обновления со своими файлами сохранений можно будет попрощаться.
Larian понимает, что утрата сохранения на полпути к прохождению ранней версии Baldur’s Gate III может стать неприятным сюрпризом, поэтому разрешила игрокам не обновлять игру, выбрав соответствующий параметр в настройках в Steam.
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