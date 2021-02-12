Знакомство с главным антагонистом Bright Memory Infinite в свежем кинематографическом трейлере
Давненько ничего не было слышно о боевике Bright Memory Infinite, но сегодня разработчики решили исправить это недоразумение и опубликовали пусть и коротенький, но всё же симпатичный кинематографический ролик, центральным персонажем которого стал генерал Лин — местный злодей и по совместительству наш главный враг (антагонист).
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Хотя мимическая активность генерала Лина на протяжении ролика стремится к нулю, разработчик не постеснялся заявить, что она создавалась с помощью новейшей технологии захвата движений. Что-то нам подсказывает, что для демонстрации данной технологии следовало подобрать более подходящую сцену, но, учитывая, что над игрой трудится всего один человек, сделаем на это скидку.
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По плану, Bright Memory Infinite выйдет в этом году, причём владельцам оригинальной Bright Memory улучшение-сиквел достанется бесплатно.
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