Компания Epic Games провела первое онлайн-мероприятие Spring Showcase, в рамках которого состоялся сжатый (во всех смыслах, но об этом чуть ниже) показ уже существующих игр, разбавленный анонсами небольших проектов. Получилось, на самом деле, не очень хорошо. Технические проблемы не давали на протяжении доброй половины трансляции разглядеть на экране хоть что-нибудь: изображение распадалось на пиксели и тормозило, а передача данных на Twitch вскоре после начала Spring Showcase вовсе прекратилась.

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Мы бы с большим пониманием отнеслись к таким неувязкам, покажи Epic Games на своём мероприятии хорошие и дорогие игры. Но зрителям пришлось довольствоваться просмотром трейлеров для условно-бесплатных проектов, роликом King Bounty II с датой релиза и анонсом серии Kingdom Hearts для PC. А теперь расскажем всё по порядку.

Небольшая студия Outside, основанная выходцами из Bungie, анонсировала Binary Smoke. Это небольшая приключенческая игра в киберпанк-стилистике, релиз которой пока запланирован только для PC. Анонс Binary Smoke был омрачён техническими проблемами больше всего: разглядеть за цифровыми артефактами кусочки геймплея было очень трудно, но отдельно выпущенный трейлер поможет это сделать без каких-либо проблем. Релиз запланирован на будущий год.

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Далее последовал крайне важный анонс для фанатов Kingdom Hearts: все проекты серии в скором времени выйдут на PC и только в Epic Games Store. Предзаказ можно оформить уже сейчас, релиз состоится 30 марта нынешнего года. Можно по такому случаю посмотреть отдельный трейлер.

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Разработчики ожидаемой многими King’s Bounty II выпустили ролик, анонсирующий точную дату выхода проекта. Если всё пойдёт по плану, то релиз проекта состоится 24 августа на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

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Онлайн-экшен Chivalry 2 усиленно готовят к закрытому бета-тестированию, мероприятие пройдет с 26 по 29 марта. Кто сделал предзаказ — попадает в закрытую «бету» автоматически. На PC Chivalry 2 будет доступна только в EGS, но ещё проект заглянет на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Авторы подготовили специальный ролик, который в очередной раз показывает нам, насколько сильно это игра будет кровавой и взрослой. Комментировать увиденное мы не будем — смотрите сами. Финальная версия Chivalry 2 должна выйти 8 июня на всех указанных выше платформах.

Авторы ролевого экшена Magic: Legends определились с датами проведения открытого бета-тестирования. Мероприятие стартует в EGS 23 марта. По такому случаю — ролик.

Полновесный ролик с геймплеем приключенческой игры Sherlock Holmes: Chapter One покажут только в марте. Зато посмотреть коротенький тизер можно уже сейчас.