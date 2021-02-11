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Ratchet & Clank Rift Apart выйдет в июне — стандартное издание в PlayStation Store оценили в 5 499 рублей

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Sony решила больше не мучать фанатов франшизы Ratchet & Clank и огласила дату выхода Rift Apart — её новой части. Сыграть в новую часть знаменитой серии платформеров с элементами боевика можно будет на PlayStation 5 уже с 11 июня. Уже сейчас при желании в PlayStation Store можно оформить предварительный заказ.

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Стандартное издание в российском сегменте PS Store оценено в 5 499 рублей, а расширенное (Deluxe), в состав которого входят специальные внутриигровые «плюшки» и копия саундтрека, — в 6 199 рублей.

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Сейчас обсуждают

omoikane
19:59
ибей и есть авито если ты не в курсе, отсталый ты наш :D
Джо Байден введёт новые санкции против Китая
Leshiy2371
19:56
Если сделать в систему кастомные кабели по размерам,то вполне можно запихнуть кастом на цп+в/к в этот корпус. Главное - хорошо продумать укладку.
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки
omoikane
19:56
Ты видно не понял, у тебя мозг как у наголову отбитого синяка работает :D Так что дурень ты. И люди тут прекрасно поняли про что я :D 16 тыс он захотел за топ 8/16 проц :D
AMD Ryzen 7 5700G ES уже можно купить на Ebay за $499
ахахах
19:53
я в Rage 2 играл на и5 6600к(в 4.5 разогнаном)+1070-ничего нефризило и нестаттерило,а тип один ныл как-то што у него райдж2 фризит на 3.7 частоте
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Rage 2 и Absolute Adrift
Invoice
19:48
под игры логичнее Nvme поставить, под винду - обычный sata. винда оперирует мелкоблочными операциями, которые у nvme и sata практически одинаковые, так что буста в загрузке или еще в чем ты не заметиш...
Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
ахахах
19:45
я Rage 2 как-то ставил в торенте(мне смотреть понравилось,а племянникам-школьникам играть в неё нет-и я удалил её)
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Rage 2 и Absolute Adrift
Олег Поварницын
19:42
Тогда у таких и компы соответствующие
NVIDIA готовит видеокарты GeForce RTX 3060 с 6 ГБ и 12 ГБ памяти GDDR6
RangerXP
19:41
Будет во что на новом короле игровой графики GeForce GTX 1050 Ti поиграть
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Rage 2 и Absolute Adrift
Renegade1979
19:40
Я уже упоминал А. Ваджра как пример каркающих пророков, которые с 2001 уверены что вот скоро скоро Украина развалится, доллар рухнет итд, и потом убежал к своим Хозяевам в Моську
Джо Байден введёт новые санкции против Китая
Ацкий Сотона
19:40
Именно из Греко католиков оно и пошло по слов'янському миру - от Константинополя до Балтов , а у Евреев по Иудее от Египта и до России , не совсем так но эту теорию знаю , что Русин как бы православны...
Джо Байден введёт новые санкции против Китая
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