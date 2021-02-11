Sony решила больше не мучать фанатов франшизы Ratchet & Clank и огласила дату выхода Rift Apart — её новой части. Сыграть в новую часть знаменитой серии платформеров с элементами боевика можно будет на PlayStation 5 уже с 11 июня. Уже сейчас при желании в PlayStation Store можно оформить предварительный заказ.

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Стандартное издание в российском сегменте PS Store оценено в 5 499 рублей, а расширенное (Deluxe), в состав которого входят специальные внутриигровые «плюшки» и копия саундтрека, — в 6 199 рублей.