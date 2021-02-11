Неожиданно анонсирована Disciples Liberation
Издательство Kalypso Media совместно с коллективом Frima Studio решили устроить сюрприз тем игрокам, для которых франшиза Disciples — не пустой звук. Буквально только что компании анонсировали Disciples Liberation — пошаговую тёмнофэнтезийную ролевую игру, действие которой развернётся в хорошо знакомом фанатам серии Невендааре. Анонсирующий видеоролик прилагается.
реклама
Информации пока не очень много, но из описания проекта в Steam следует, что в Disciples Liberation игроков ждут сотни заданий, прохождение которых ведёт к одной из пяти уникальных концовок. Как и положено ролевой игре, принимаемые вами решения будут сказываться на прохождении, а выбранный игровой класс напрямую влияет на стиль геймплея. Вообще, разработчики неоднократно упоминают слово «выбор», из чего возникает логичный вывод о том, что данному аспекту игрового процесса здесь уделено особое внимание.
Заявлено о возможности возведения собственной базы, где в наши стройные ряды будут вступать новые солдаты, некие политические элементы геймплея, а также необходимость совмещать магическое искусство с искусством настоящего боя.
реклама
Что касается отвечающей за разработку Frima Studio, то какими-то большими достижениями она похвастать не может. Возможно, Disciples Liberation станет её первым широко известным проектом. Тут уж главное, чтобы не получилось как с первым блином. Релиз запланирован на конец этого года.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила