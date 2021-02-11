Издательство Kalypso Media совместно с коллективом Frima Studio решили устроить сюрприз тем игрокам, для которых франшиза Disciples — не пустой звук. Буквально только что компании анонсировали Disciples Liberation — пошаговую тёмнофэнтезийную ролевую игру, действие которой развернётся в хорошо знакомом фанатам серии Невендааре. Анонсирующий видеоролик прилагается.

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Информации пока не очень много, но из описания проекта в Steam следует, что в Disciples Liberation игроков ждут сотни заданий, прохождение которых ведёт к одной из пяти уникальных концовок. Как и положено ролевой игре, принимаемые вами решения будут сказываться на прохождении, а выбранный игровой класс напрямую влияет на стиль геймплея. Вообще, разработчики неоднократно упоминают слово «выбор», из чего возникает логичный вывод о том, что данному аспекту игрового процесса здесь уделено особое внимание.

Заявлено о возможности возведения собственной базы, где в наши стройные ряды будут вступать новые солдаты, некие политические элементы геймплея, а также необходимость совмещать магическое искусство с искусством настоящего боя.

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Что касается отвечающей за разработку Frima Studio, то какими-то большими достижениями она похвастать не может. Возможно, Disciples Liberation станет её первым широко известным проектом. Тут уж главное, чтобы не получилось как с первым блином. Релиз запланирован на конец этого года.