Компания Pixfroze совместно с Blowfish Studios анонсировала Base One — симулятор управления космической базой.

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На самом деле, это стратегия с небольшими «отростками» ролевой игры, которая ставит перед игроком амбициозную задачу — обеспечивать контроль над группой космических станций. Для достижения этой цели придётся заниматься не только развитием инфраструктуры космических объектов, но и следить за состоянием экипажа, выполняя различные задания.

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Представьте себе, но в Base One будет чем заняться, контролировать придётся массу вещей, судите сами:

управлять флотом космических станций ОСЗ, расположенных во всех уголках Галактики;

подбирать членов экипажа из множества кандидатов: у каждого свои преимущества, характеристики и особенности, которые помогут выполнять определённые задачи на космической станции;

следить за ресурсами, общими для всей сети станций: энергией, отоплением, кислородом и водой. Также нужно будет управлять запасами этих ресурсов;

улучшать артиллерию, чтобы быстро расправляться с возникающими на пути астероидами. Также нужно будет давать отпор космическим пиратам, заручившись помощью лучших военных специалистов ОСЗ.

Игрок сможет собрать собственную экспедицию в рамках программы «Солюшн». Ему придётся прислушиваться к мнениям экипажа и изучать новые системы, например систему «Хоуп». В игре даже есть пользовательский режим, который позволит опытным игрокам создать собственную кампанию с уникальными условиями и заданиями.

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Base One должна выйти во втором квартале 2021 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Если обратиться к официальной страничке в Steam, то можно узнать, что для игры запланирован перевод на русский язык (только текст).