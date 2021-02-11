Borderlands 3 получит дополнение Director’s Cut уже в марте
Разработчики из компании Gearbox сообщили, что Borderlands 3 получит дополнение Director’s Cut уже 18 марта. Заполучить данное DLC можно как в составе второго сезонного пропуска, так и купить его отдельно.
реклама
Дополнение Director’s Cut добавляет в игру следующий контент:
- ранее неизданную информацию по проекту;
- три карты Хранилища, которые станут пропуском к особым наборам;
- миссии по раскрытию убийств — с новыми локациями и мини-играми; босс для рейда Гемовороса Неуязвимая, которая пряталась в Пандоре за запертой дверью с самого начала игры.
Дополнительно в Borderlands 3 стартует мероприятие «День разбитых сердцец». Нужно будет сбивать сердечки вокруг врагов, что приведёт к выпадению тематически наград.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила