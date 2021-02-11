На днях Activision признала очевидное и объявила о том, что Crash Bandicoot 4 It’s About Time заглянет на Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC. Компьютерную версию мы перечислили последней потому, что она единственная, для которой издатель и разработчики не назвали точную дату выхода: на «некстгене» и гибридной консоли от Nintendo проект появится 12 марта. Что касается PC-версии, то известно лишь, что она выйдет до конца года.

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Впрочем, отсутствие точной даты выхода вовсе не помешало издательству разрешить всем желающим оформить на PC-версию проекта предварительный заказ. Сделать это можно Battle.net за 1 999 рублей.

Что касается системных требований проекта, то они максимально щадящие: по подсчётам разработчиков, PC-игрокам за глаза хватит процессора Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X, 16 Гбайт оперативной памяти и видеокарты GeForce GTX 970 или Radeon R9 390.

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Ну, а оформлять ли предзаказ на версию игры, у которой нет чётко обозначенной даты выхода — это каждый решает для себя сам.