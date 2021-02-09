Официально: Crash Bandicoot 4 выйдет на PC «скоро», а уже 12 марта появится на PS5, Xbox Series и Switch
Слухи о том, что Crash Bandicoot 4 It’s About Time рано или поздно доберётся до PC, гуляли по сети практически сразу после релиза игры на консолях прошлого поколения. Сегодня разработчики подтвердили пользовательские догадки, анонсировав версии своего творения для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. На «некстгене» и гибридной приставке от Nintendo игра появится 12 марта, а на компьютерах (Battle.net) — «скоро».
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Владельцы консолей, купившие ранее версию Crash Bandicoot 4 для «пастгена», получат обновлённые варианты бесплатно. В современных версиях игры пользователей ждёт полноценный режим 4K@60 fps на PlayStation 5 и Xbox Series X, а также «апскейл» до 4K на Xbox Series S. Обещана высокая скорость загрузки, объёмный звук и полная поддержка адаптивных триггеров.
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Положены ли PC-игрокам какие-то особые «плюшки», пока не уточняется.
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