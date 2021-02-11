Компания Blizzard опубликовала детальное расписание грядущего мероприятия BlizzConline, которое пройдёт целиком и полностью в онлайн-формате, стартуя в ночь с 20 на 21 февраля. Трансляции по отдельным играм будут проходить как на официальных каналах компании, так и на каналах отдельных проектов. Сразу стоит отметить, что в представленной программе очень много времени уделяется Diablo: сначала нам расскажут о планах разработчиков на будущее по данной франшизе, потом ещё случится круглый стол с разработчиками, встреча с художником и подробный разбор Diablo. В общем, времени Blizzard на эту серию не жалеет.

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Обратная ситуация наблюдается с Overwatch 2: непосредственно самой игре уделено слишком мало внимания, это хорошо видно по графику. А основное время панели занимает традиционное мероприятие «Голоса Overwatch», которой проводится далеко не в первый раз. Актёры озвучки опять соберутся, будут говорить голосами своих героев и долго рассказывать, как они передавали своим виртуальным подопечным частичку своей души, и всё в таком духе. О самой игре будет рассказано только в рамках коротенького 40-минутного мероприятия «Взгляд за кулисы: Overwatch 2». Музыкальный руководитель Blizzard Дерек Дюк ещё расскажет, как он создал композиции для игры, но это в меньше степени относится к обсуждению хода разработки второй части. Которую, кажется, придётся ждать ещё очень долго.

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Изучить расписание можно вот здесь. Blizzard собирается также поговорить о World of Warcraft и новом контенте для Hearthstone. Панель по StarCraft II выглядит максимально бесполезной — разработчики, как мы помним, решили прекратить дальнейшее развитие этой игры.